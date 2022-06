BAG meldet 24'704 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von sieben Tagen

(Zusammenfassung; Meldung ergänzt mit Stimmen von GDK und Economiesuisse) - In der Schweiz und in Liechtenstein sind am Dienstag innerhalb einer Woche 24'704 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Erneute Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie stehen laut der Gesundheitsdirektorenkonferenz aber nicht zur Debatte.