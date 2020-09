BAG meldet 475 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Am Samstag waren 465 neue Fälle beim BAG gemeldet worden, am Freitag 528 Fälle und am Donnerstag 405 Fälle. Insgesamt wurden in der Schweiz und in Liechtenstein bisher 1'186'824 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG 4,7 Prozent positiv. Für die vergangenen sieben Tage betrug die Positivitätsrate 3,6 Prozent.

In den letzten sieben Tagen wurden total 2599 neue laborbestätigte Fälle gemeldet. Das entspricht 30,3 pro 100'000 Einwohner.

Innerhalb von 24 Stunden meldete das BAG ausserdem vier neue Todesfälle. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg damit auf 1747. Seit Anfang der Pandemie mussten 4665 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 47'179 laborbestätigte Fälle. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich am Sonntag nach Angaben des BAG 1917 Personen in Isolation und 5473 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 5334 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

