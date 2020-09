BAG meldet 528 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Damals war die Kurve aber am Abflachen und erreichte Anfang Juni mit rund 100 bestätigten Fällen pro Woche den Tiefstpunkt. Seither steigen die Zahlen kontinuierlich an und befinden sich zur Zeit bei rund 2400 pro Woche. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle Ende März hatte es pro Woche über 7000 bestätigte Neuansteckungen gegeben.

Gleichzeitig wird aber auch so viel getestet wie noch nie in dieser Pandemie mit regelmässig über 15'000 Tests pro Tag. Insgesamt wurden in der Schweiz und in Liechtenstein bisher 1'162'236 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG 4,7 Prozent positiv.

Innerhalb der letzten 24 Stunden meldete das BAG ausserdem drei neue Todesfälle und 13 neue Spital-Einweisungen. Seit Anfang der Pandemie mussten 4638 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg auf 1740.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 46'239 laborbestätigte Fälle. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich am Freitag nach Angaben des BAG 1891 Personen in Isolation und 5306 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 5373 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

(AWP)