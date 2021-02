BAG registriert 107'004 neue Impfungen in den letzten 7 Tagen

Pro Tag wurden damit durchschnittlich 15'286 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 16 Prozent.

Insgesamt wurden bis Mittwoch 369'085 Impfungen durchgeführt. Aktuell sind damit pro 100 Einwohner in der Schweiz und in Liechtenstein 4,3 Impfdosen verabreicht worden. Um gegen eine Erkrankung an Covid-19 optimal geschützt zu sein, sind pro Person zwei Impfdosen notwendig.

Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht verimpft, sind momentan 180'940 Impfdosen.

