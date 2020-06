BAG-Seuchenbekämpfer Kuster: "Corona-Infektionsherde sind nicht auszuschliessen"

"Es wäre eine Illusion, zu glauben, dass wir Cluster verhindern können", sagte Kuster im am Mittwoch veröffentlichten Interview mit den Tamedia-Zeitungen. "Dazu wird es auch in der Schweiz kommen." Er verglich die Situation mit einem schwelenden Flächenbrand "mit immer wieder aufflackernden Brandherden, die man löschen muss."

"Vielleicht" ein Schutz ist laut Kuster die wirtschaftlich gute Situation in der Schweiz. Es gebe weniger prekäre Arbeitsbedingungen und Wohnsituationen als in anderen Ländern. Auszuschliessen sei ein Wiederanstieg der Zahlen aber nicht. Weil man immer noch zu wenig wisse über das Virus, müsse man sich auf alle Szenarien vorbereiten.

Reproduktionszahl um 1 herum

Die Reproduktionszahl in der Schweiz bewegt sich seit längerer Zeit um 1 herum, wie Kuster sagte. Zurzeit gebe es rund 200 Infizierte in Isolation und 640 Kontaktpersonen in Quarantäne. Nach den Lockerungen von Ende Mai und vom 6. Juni habe es bisher keinen grossen Anstieg der Fallzahlen gegeben.

Eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ist laut Kuster "durchaus eine Option", sollte sich die Bevölkerung nicht an die Empfehlungen halten. Auch wenn in vollen Zügen zunehmend Masken angelegt würden, täten dies noch zu wenige.

Masken im öV vorschreiben könnten auch Kantone, wenn es die epidemiologische Lage in ihrem Gebiet rechtfertige. Der geltende gesetzliche Rahmen lasse dies zu.

(AWP)