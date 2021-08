BAG startet neue Impfkampagne - 5578 neue Corona-Fälle in 3 Tagen

Mit dem Appell "Nicht verpassen: impfen lassen" will die Behörde daran erinnern, dass die Impfung das wirksamste Mittel ist, sich und andere vor einer Covid-19-Erkrankung und einem allfälligen schweren Verlauf zu schützen.

"Wer sich noch vor dem Herbst impfen lässt, hilft mit, einer neuen Pandemiewelle entgegenzuwirken und leistet einen Beitrag, die Freiheiten des Alltags zurück zu bringen", schrieb das BAG am Montag in einer Mitteilung. "Jede Impfung zählt." Bisher sind 49,97 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz vollständig geimpft.

Weniger Geld in Restaurants ausgegeben

Die Corona-Pandemie hat im Haushaltsbudget der Bevölkerung deutliche Spuren hinterlassen: Am markantesten gingen die Ausgaben im letzten Jahr für Mahlzeiten in Restaurants, Cafés und Bars zurück, und auch für Erholung und Kultur sowie für Hotels wurde weniger ausgegeben. Dies belegen die am Montag veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BSF).

Im Vergleich zum mittleren Wert der Vorjahre von 539 Franken pro Monat und Haushalt gaben die Haushalte im zweiten Quartal 2020 weniger als die Hälfte aus: 222 Franken. Diese Ausgaben waren über das ganze Jahr beträchtlich tiefer als in den Vorjahren.

Bei den Ausgaben für Mahlzeiten in Restaurants, Cafés und Bars war der Rückgang im zweiten Quartal 2020 noch deutlicher: Die 69 Franken pro Monat und Haushalt entsprachen noch rund einem Drittel des Niveaus der Vorjahre.

Nachdem diese Ausgaben im dritten Quartal 2020 mit durchschnittlich 167 Franken fast wieder die Höhe der Vorjahre erreicht hatten, brach der Konsum in Gaststätten im vierten Quartal 2020 aber durch die erneuten Lokalschliessungen wieder auf 112 Franken ein. Auch bei Unterhaltung, Erholung und Kultur wurde ab dem zweiten Quartal 2020 mit 323 Franken pro Monat Haushalt deutlich weniger ausgegeben als in den Vorjahren (525 Franken).

Zunehmenden Ansteckungen

Die Neuansteckungen mit dem Coronavirus steigen weiterhin an. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem BAG am Montag innerhalb von 72 Stunden 5578 neue Ansteckungen gemeldet. Gleichzeitig wurden vier Todesfälle und 83 Spitaleinweisungen registriert. Am Montag vor einer Woche waren noch 3144 neue Coronavirus-Ansteckungen innert drei Tagen und 38 Spitaleinweisungen gemeldet worden, neue Todesfälle hatte es keine gegeben.

Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zurzeit 69,6 Prozent. 11,0 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten besetzt.

mk/

(AWP)