Bahrain will Golf-Gipfel wegen Katar boykottieren

In der andauernden Katar-Krise hat Bahrain den Golf-Kooperationsrat (GCC) aufgefordert, die Mitgliedschaft des Emirats einzufrieren. Sollte das Nachbarland seinen Iran-freundlichen Kurs nicht ändern, werde das Königreich nicht an dem bevorstehenden Gipfel der internationalen Organisation teilnehmen, twitterte Bahrains Aussenminister Khalid bin Ahmed al-Khalifa am Montag. Das Emirat baue zunehmend engere Beziehungen zum Iran und habe ausländische Truppen ins Land gelassen, monierte der Scheich: "Das sind gefährliche Schritte für die Sicherheit des GCC".