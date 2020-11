Balkan-Staaten wollen Volkswirtschaften stärker an EU anpassen

Die Balkanländer ausserhalb der EU wollen sich in Wirtschaft und Klimaschutz stärker an die Europäische Union anpassen. Vertreter von sechs Staaten unterzeichneten am Dienstag zwei entsprechende Deklarationen zu einem regionalen gemeinsamen Markt und zu einer "Grünen Tagesordnung". Das Video-Gipfeltreffen erfolgte im Rahmen des sogenannten Berliner Prozesses - eine Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), mithilfe derer Albanien, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo an die EU herangeführt werden sollen.