Bâloise und Helvetia bieten weiterhin BVG-Vollversicherungen an

Ähnlich tönt es bei Helvetia: Man setze alles daran, um den KMU in der Schweiz auch nach der Ablehnung der Vorlage zur Altersvorsorgereform 2020 eine breite Palette an Lösungen in der zweiten Säule zu bieten. Dazu zählen nebst der Vollversicherung, teilautonome Lösungen und reine Risikoversicherungen für autonome Pensionskassen. Bei Vollversicherungen sieht sich die Helvetia aber gezwungen, im Neugeschäft selektiver als früher zu agieren. So will sie Verlustquellen für bestehende Kunden gering halten.

Ergänzend zum Vollversicherungsangebot offeriert die Bâloise am Markt mit der Sammelstiftung Perspectiva seit einiger Zeit auch eine teilautonome Lösung an, wo die Kunden die Anlagerisiken tragen. Ob Vollversicherung oder teilautonome Lösung, die Politik bleibe gefordert, um eine "gangbare Lösung" für die Altersvorsorge im Allgemeinen und für die 2. Säule speziell auszuarbeiten, fordern die Basler. Auch Helvetia sieht "dringenden" Reformbedarf. Für die Anbieter der 2. Säule stelle sich die Frage, wie sie das Geschäft weiter anbieten können.

Am Morgen hatte die Axa Schweiz, die Nummer 2 am Markt, erklärt, dass sie ab 2019 keine Vollversicherungen mit Rundumschutz in der Beruflichen Vorsorge mehr anbieten werde und voll auf teilautonome Sammelstiftungen setze. Sie begründete diesen einschneidenden Schritt mit den anhaltend tiefen Zinsen, der zunehmenden Umverteilung von Kapital weg von Berufstätigen hin zu Rentnern sowie dem engen Anlagekorsett, die das Vollversicherungsgeschäft erschwerten.

Als Reaktion darauf hat der Marktführer Swiss Life erklärt, dass man weiterhin zum Vollversicherungsmodell stehe. Während Swiss Life in der Vollversicherung ein Prämienvolumen von 8,2 Milliarden Franken generiert, werden bei Axa Schweiz 7 bis 8, bei der Bâloise 2,5 und bei Helvetia rund 2,1 Milliarden eingenommen.

mk/rw

(AWP)