Baltenstaaten planen koordinierte Wiedereröffnung der Grenzen

Die Aussenminister der baltischen Staaten haben am Mittwoch in einer Videokonferenz über die Corona-Pandemie und den Weg zurück aus dem Ausnahmezustand beraten. Urmals Reinsalu (Estland), Edgars Rinkevics (Lettland) und Linas Linkevcius (Litauen) zeigten sich dabei zuversichtlich, dass die gegenwärtig geschlossenen Grenzen zwischen den drei EU-Staaten im Nordosten Europas bald wieder geöffnet werden. "Vorläufig könnten wir uns vorstellen, dass dies ab dem 18. Mai geschieht, aber noch ist noch nichts entschieden", sagte Linkevicius nach dem Treffen der Agentur BNS. Zunächst sollen in der kommenden Woche noch die Gesundheitsminister diskutieren.