Bank Hapoalim zahlt im US-Steuerstreit Busse von 874 Mio Dollar

Die Bank Hapoalim habe US-Steuerpflichtigen geholfen, 7,6 Milliarden Dollar auf mehr als 5'500 Schweizer und israelischen Bankkonten vor dem amerikanischen Fiskus zu verstecken, gab das US-Justizministerium am Donnerstagabend bekannt. Hapoalim befand sich bisher in der Kategorie 1 des Programms des US-Justizministeriums zur Bereinigung des Steuerstreits.

Zum davon unabhängigen Fifa-Skandal erklärte das US-Justizministerium: "Fast fünf Jahre lang nutzten Mitarbeiter der Bank Hapoalim das US-Finanzsystem, um Bestechungsgelder in zweistelliger Millionenhöhe an korrupte Fussballfunktionäre in mehreren Ländern zu waschen."

jb/uh

(AWP)