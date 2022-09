Viele Ökonomen rechnen mit einer eher moderaten Anhebung um 0,5 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Manche Investoren spekulieren auch auf eine stärkere Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte - so wie es die US-Notenbank Fed nunmehr bereits drei Mal in Folge vorexerziert hat. Sollte auch die Bank of England (BoE) einen solchen Jumbo-Schritt gehen, wäre es die grösste Zinserhöhung seit 1989 - abgesehen von einem kurzen Versuch, das Pfund während der Wechselkurs-Krise von 1992 zu stützen.