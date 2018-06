Bestimmte Geschäftsbanken müssen ab 5. Juli bei der Ausreichung von Darlehen weniger Kapital als Mindestreserve bereithalten, wie die Zentralbank am Sonntag ankündigte. Dies soll dazu führen, insbesondere die Geldversorgung kleiner Unternehmen zu verbessern. Es handelt sich bereits um die dritte Senkung des Mindestreservesatzes in diesem Jahr. Sie war an den Finanzmärkten weithin erwartet worden. Der Handelsstreit mit den USA hat Befürchtungen geweckt, dass es zu einem Konjunkturdämpfer für die chinesische Wirtschaft kommen könnte.

Diesmal soll der Mindestreservesatz (RRR) um 0,5 Prozentpunkte reduziert werden. Er beträgt aktuell für Grossbanken 16 Prozent und für kleinere Finanzhäuser 14 Prozent.

(Reuters)