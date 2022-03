Die EZB-Bankenaufsicht hat die Kreditinstitute angewiesen, zu prüfen, ob sie Vorsorgen bilden müssen - nicht nur für Kredite an russische Firmen, sondern auch für solche an Unternehmen, die von Krieg und Sanktionen betroffen sind, oder die in Russland oder der Ukraine Geschäfte machen. Das berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die EZB habe bei den Banken auf konservative Einschätzung der Risiken gedrängt und daran erinnert, dass sie verpflichtet sind, bei steigenden Ausfallwahrscheinlichkeiten im Voraus Rückstellungen zu bilden, heisst es. Sie habe die Banken allerdings nicht formell aufgefordert, Reserven zur Deckung solcher Verluste aufzubauen, so die Personen.

Ein EZB-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Besorgnis über Auswirkungen des Krieges

Die Bemühungen zeigen zunehmende Besorgnis über die potenziellen weitreichenden Auswirkungen des Krieges. Ein Banker meinte, die Fragen der Aufsicht erinnerten an die frühen Tage der Pandemie. Damals gewährte die EZB beispiellose Kapitalerleichterungen, um den Banken zu helfen, Verluste zu absorbieren - und erliess gleichzeitig ein De-facto-Verbot von Dividenden und Aktienrückkäufen.

Sanktionen - Plötzlicher Wertverlust: Was passiert mit den toxischen Russland-Papieren? https://t.co/xwYK82V5Cx pic.twitter.com/PXGLzHrjus — cash (@cashch) March 9, 2022

Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Aufsichtsbehörde bei der Bewältigung der Auswirkungen der Krise in Russland nach diesem Schema vorgehen wird. Einige Institute verfolgen schon von sich aus einen konservativen Ansatz bezüglich ihrer Ausschüttungen an die Aktionäre. Raiffeisen International, die relativ zum Eigenkapital das grösste Engagement in Russland hat, hat ihre Dividende für 2021 ausgesetzt. UniCredit will bei den Ausschüttungen "einen umsichtigen und nachhaltigen Ansatz" verfolgen.

Auch bei der Überwachung der Einhaltung von Sanktionen hat die EZB ihre Anstrengungen verstärkt. Obwohl sie nicht direkt für diesen Bereich zuständig ist, hat sie die Banken an ihre Verpflichtungen erinnert und dazu befragt, ob die rasch eingeführten Sanktionen umgesetzt werden können, so die Personen.

(Bloomberg)