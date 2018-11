Eigentlich sind es keine schönen Vorschusslorbeeren, die Heinz Huber als CEO zur Raiffeisen begleiten. Der Kurs des Partizipationsscheins der Thurgauer Kantonalbank (TKB), wo Huber seit vier Jahren als CEO amtet, steigt am Dienstag nach Bekanntgabe des Job-Wechsels um 1,5 Prozent. Aktien reagieren in der Regel so, wenn Investoren erleichtert sind über den Abgang des Spitzenmanagers. Aber die Börsenreaktion mag ein Zufall sein - und sie ist auch nur ein kleiner Teil der Geschichte: Seit dem Börsengang der TKB im Jahr 2014 hat das Wertpapier der Kantonalbank um fast 40 Prozent zugelegt. Und fast so lange ist Huber CEO bei der TKB.

Mit Heinz Huber und Guy Lachapelle als Verwaltungsratspräsident stehen ab dem 7. Januar nun also zwei Vertreter aus der Kantonalbankenwelt an der Spitze der drittgrössten Schweizer Bank. Mit der Wahl Hubers ist ein guter Kompromiss gelungen. Es ist einerseits ein Mann aus der Raiffeisen-Heimat Ostschweiz, er kennt das Retail-Banking-Geschäft, er hat das KV gemacht statt an der Uni studiert. Einer, der an der Partizipanten-Versammlung in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen mit 3000 anderen das Thurgauer-Lied singt. Andererseits ist Huber auch einer, der er als Chef einer börsenkotierten Kantonalbank die mitunter hektische Finanzwelt und den Investorendruck kennt. Er ist einer, der als Chef einer Aktiengesellschaft gewinne und Eträge steigern muss.

Obwohl Huber kaum jemand auf der Rechnung hatte, wird das Kantonalbank-Doppelgespann Raiffeisen-intern wie extern auf grosse Akzeptanz stossen. Denn nach den Exzessen der Ära Pierin Vincenz will die Raiffeisen-Belegschaft wieder Ruhe und ein gewisses Mass an Spiessigkeit. Ein aktiver oder ehemaliger Top-Mann einer UBS oder Credit Suisse wäre für die Raiffeisen-Angestellten wohl schwer verdaubar gewesen. Nein: Bieder, bodenständig, aber gschaffig sollen die neuen Spitzenmanager sein.

Auf Huber und Lachappelle treffen diese Attribute zu. Lachappelle übernahm 2013 als CEO die Basler Kantonalbank als Trümmerhaufen. Er erledigte seinen Job über die Jahre in unaufgeregter und pflichtbewuster Manier, die Bank steht heute in verschiedener Hinsicht in einer Vorreiterrolle da. Auch Huber übernahm die TKB 2014 in einem schwierigen Zustand. Sein Vorgänger wurde gefeuert, die Bank war zu sehr im Zinsdifferenzgeschäft verankert. Auch hier hat Huber über die Jahre zuverlässig agiert. Von Huber weiss man ausserhalb seines beruflichen Werdegangs nicht viel – ausser, dass er zuletzt etwas geflunkert hat. Noch im August sagte er der "Thurgauer Zeitung", Ambitionen auf den Posten des CEO bei Raiffeisen habe er nicht.

Die BKB und die TKB aufzuräumen, das war ihr früherer Job. Jetzt wartet mit der Raiffeisen ein anderer, komplizierterer Patient. Huber und Lachapelle werden sehr unangenehme Entscheide fällen müssen.