Mnuchin sagte in einem Bloomberg-Interview am Dienstag, dass er mit Jamie Dimon, dem Chief Executive von JPMorgan Chase & Co., und anderen Banken gesprochen habe, wie Liquiditätsprobleme vermieden werden können.

“Die Banken haben ein Problem mit der Innertagesliquidität angesprochen, und es ist sinnvoll, dass die Aufsichtsbehörden sich dieses anschauen”, sagte Mnuchin in Tel Aviv, seiner ersten Station auf einer elftägigen Reise durch den Nahen Osten und Indien.

Laut Mnuchin könnte es eine Ausweichlösung geben, die mehr Liquidität innerhalb eines Tages schafft, ohne Marktrisiken zu erhöhen.

Die Turbulenzen im vergangenen Monat hatten die Fed zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt veranlasst, Liquidität zuzuführen. Das sei jedoch grösstenteils auf das „technische Problem“ eines Unternehmensssteuertermins zurückzuführen, der Geld aus dem Bankensystem sog, sagte Mnuchin und schloss sich damit einer weit verbreiteten Meinung an.

Die Störung hat die US-Notenbank veranlasst, Geld in den Markt zu pumpen, um einen Anstieg der kurzfristigen Zinsen zu bremsen, der den Leitzins nach oben drückte. Die Massnahmen verringerten auch die Belastungen für Hedgefonds und Broker-Dealer, die ihre Treasury-Bestände finanzieren müssen.

(Bloomberg)