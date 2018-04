Das sagt Nicholas Hadjiyiannis, Chief Executive Officer des in Schwierigkeiten geratenen Kreditinstituts in Nikosia.

Unter der Last von 6,2 Milliarden Euro an notleidenden Krediten - dies entspricht etwa einem Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes - hat Cyprus Coop Mühe, angesichts eines Kapitalmangels und anhaltender Einlagenabzüge liquide zu bleiben. Letzten Monat startete die Bank eine Ausschreibung, um einen Investor zu finden, der entweder die gesamte Bank über eine Kapitalerhöhung erwirbt oder den rentablen Teil der Bank kauft.

"Drei US-Fonds gehören zu den Investoren, die Interesse gezeigt haben, den guten Teil von Cyprus Coop zu erwerben", sagte Hadjiyiannis in einem Interview mit Bloomberg in Nikosia am 18. April. Während er es aus Gründen der Vertraulichkeit ablehnte, die Fonds zu benennen, haben zyprische Medien über Interesse von Lone Star Fonds, Atlas Merchant Capital und J.C. Flowers & Co berichtet.

Dem Plan zufolge, der die Genehmigung der Wettbewerbshüter der Europäischen Union erfordert, werden die meisten notleidenden Vermögenswerte auf eine staatlich gesicherte Vermögensverwaltungsgesellschaft übertragen.

Wenn es nicht gelingt, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden zu erhalten und Investoren an Bord zu holen, könnte die Finanzkrise, die die Wirtschaft der Insel im Jahr 2013 erschüttert hat, wieder aufflammen. Die Schockwellen könnten sich auch auf das benachbarte Griechenland und Italien ausdehnen, deren Banken ebenfalls mit einem Berg von Problemkrediten zu kämpfen haben - vor einem EU-weiten Stresstest.

Der Staat als Retter

Angesichts von Gerüchten über einen Schuldenschnitt auf die Einlagen von Cyprus Coop, was in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 zu Abflüssen von 1,9 Milliarden Euro führte, hat die zyprische Regierung Anfang April 2,5 Milliarden Euro in das angeschlagene Kreditinstitut gepumpt, um eine Liquiditätskrise zu verhindern. Die Einlagenabzüge verlangsamten sich nach diesem Schritt, so Hadjiyiannis.

Zur Finanzierung der Kapitalspritze hat Zypern Anleihen im Volumen von 2,35 Milliarden Euro mit 15 bis 20 Jahren Laufzeit ausgegeben und erhielt als als Sicherheit die notleidenden Kredite und Immobilienportfolios sowie Aktien des Kreditinstituts im Gesamtwert von rund 7,6 Milliarden Euro. Cyprus Coop selbst hat die Anleihen gekauft und durch diese Massnahme die Verschuldung Zyperns um etwa 12 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt erhöht.

Der Sanierungsplan von Cyprus Coop sieht eine Kapitalerhöhung von Hellenic Bank vor - Zyperns drittgrösster Bank - mit Unterstützung der interessierten US-Fonds, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nach der Kapitalerhöhung würde Hellenic die rentablen Vermögenswerte von Cyprus Coop kaufen und die faulen Kredite einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, ähnlich der irischen National Asset Management Agency, überlassen.

"Investmentfonds haben ihr Interesse an Hellenic bekundet, wenn sich die Bank den rentablen Teil von Cyprus Coop sichert", so Vertreter der Hellenic Bank, die anonym bleiben wollen, da die Gespräche vertraulich sind. Hellenic hat formell erklärt, dass sie an der Ausschreibung von Cyprus Coop teilnimmt.

Unterstützung der EZB

Finanzminister Harris Georgiades hat am 18. April gegenüber Parlamentariern gesagt, die Option, den guten Teil von Cyprus Coop mit einer anderen Bank zu verschmelzen, habe die Unterstützung des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) der EZB. Die Europäische Kommission sagte, sie befinde sich in Gesprächen mit den zyprischen Behörden und lehnte es ab, näher darauf einzugehen.

Apollo Global Management sei am Erwerb eines Anteils an der Asset Management Gesellschaft interessiert, sagte ein Vertreter von Cyprus Coop. Apollo ist mit 85 Prozent an der spanischen Altamira Asset Management beteiligt, die wiederum 51 Prozent an einem Joint Venture mit Cyprus Coop hält, das die notleidenden Kredite und Immobilien-Vermögenswerte des Kreditinstituts verwaltet. Apollo lehnte eine Stellungnahme ab.

Zuschüsse aus Notkrediten

Zwar muss die Europäische Kommission noch darüber entscheiden, ob der Plan zur Aufspaltung von Cyprus Coop eine rechtswidrige Staatshilfe darstellt. Es wird jedoch erwartet, dass die Kommission Verständnis zeigen und den Abschluss des Verkaufs zulassen wird, solange der Staat keine Rolle in der Verwaltung der Vermögensverwaltungsgesellschaft spielt, wie ein Regierungsvertreter aus Zypern sagte.

Zypern hatte Cyprus Coop im Jahr 2014 gerettet, indem 1,5 Milliarden Euro aus den 10 Milliarden Euro an Notkrediten, die das Land von seinen europäischen Partnern und dem Internationalen Währungsfonds erhielt, in die Bank gepumpt wurden. Im Jahr 2015 schoss die Regierung weitere 175 Millionen Euro ein, um das Kapital von Cyprus Coop zu stärken, und der Staat ist Hauptaktionär des Kreditinstituts.

Verbindliche Angebote für Cyprus Coop werden bis Ende April erwartet, die Transaktion soll im Mai abgeschlossen werden. Das Kreditinstitut hat die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2017 bislang nicht veröffentlicht, wartet auf das Ergebnis des Prozesses.

(Bloomberg)