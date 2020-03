Bankiervereinigung unterstützt Garantieprogramm für Unternehmen

Unternehmen, die aufgrund der Corona-Situation in finanzielle Engpässe geraten sind, würden damit rasch und unkompliziert Unterstützung in Form von verbürgten Überbrückungskrediten erhalten. Der Verband informiere dabei die Banken und stelle die Koordination mit den Instituten sicher, damit das Garantieprogramm effizient genutzt wird und breit wirken kann, wie es weiter heisst.

Als bei der Planung beteiligte Banken werden Credit Suisse, Raiffeisen, UBS, die Waadtländer sowie die Zürcher Kantonalbank genannt. Der Bundesrat will in den nächsten Tagen die Eckpunkte des Programms in einer Notverordnung festlegen.

yr/ra

(AWP)