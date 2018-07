Barnier erteilt Mays Zollpläne eine Absage

"Jedes Zollabkommen oder jede Zollunion muss sich an das Prinzip halten", sagte Barnier nach einem Treffen mit dem britischen Brexit-Minister Dominic Raab.

Premierministerin Theresa May hatte vor wenigen Wochen in einem Weissbuch ihre Vorstellung für die Zollzusammenarbeit und viele andere Punkte präsentiert. Kernpunkt ist, dass die EU künftig für Grossbritannien Zölle eintreiben soll, wenn die Regierung in London dies auch für die EU tut.

Hingegen bezeichnete Barnier britische Vorschläge in der Aussen- und Sicherheitspolitik als "echten Schritt vorwärts". Dies betreffe etwa die Sanktionspolitik und Verteidigungskapazitäten. Grossbritannien sei ein "wichtiger Spieler, umso mehr im heutigen geopolitischen Kontext".

Auch könnten auf dieser Grundlage ein Datenaustausch mit DNA, Fingerabdrücken, Fahrzeugdaten, Flugpassagierdaten und eine rasche Auslieferung von Verdächtigen stattfinden.

Grenzfrage in Irland ungelöst

Erneut zeigte sich Barnier jedoch besorgt über eine bisher fehlende Lösung für die Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Es dürfte keine harte Grenze geben, "unabhängig davon, wie die künftige Beziehung sein wird".

Raab sagte seinerseits, man sei einem Austrittsabkommen in vielen Fragen näher gekommen. Eine Auffanglösung für die Irland-Grenze könne aber nur temporär gelten, bis die künftigen Beziehungen geregelt seien. Mit Auffanglösung ist der Verbleib Nordirlands in der Zollunion und im EU-Binnenmarkt nach dem Brexit gemeint, solange keine "bessere" Lösung vorhanden ist.

Beide Seiten bekräftigen, im Oktober ein Abkommen zum Austrittsvertrag und eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen erzielen zu wollen. Auch seien die EU und Grossbritannien einig darin, eine ehrgeizige Freihandelszone schaffen zu wollen, sagte Barnier weiter.

Gespaltenes Grossbritannien

Gut acht Monate vor dem geplanten EU-Austritt am 29. März 2019 sind die Briten darüber tief gespalten, wie der Brexit vollzogen werden soll.

May strebt einen weichen Brexit an. Ihr Plan sieht die Schaffung einer EU-Freihandelszone für Güter sowie weitere enge Beziehungen zu Brüssel vor. Sie steht damit aber im Kreuzfeuer ihrer eigenen Partei, in der Hardliner einen scharfen Schnitt nach einem EU-Ausstieg fordern und den May-Plan als Verrat am Referendum ablehnen.

Aus Protest gegen Mays moderatere Strategie waren Brexit-Minister David Davis und Aussenminister Boris Johnson zurückgetreten. Sie werfen May vor, der EU zu weit entgegenzukommen.

jb

(AWP)