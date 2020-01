Barnier: Verhandlungen nach Brexit 'riesige Herausforderung'

Grossbritannien wird die Europäische Union am 31. Januar verlassen. Bis Ende des Jahres bleibt das Land in einer Übergangsphase, während der sich so gut wie nichts ändert. In dieser Zeit wollen beide Seiten ein Abkommen über die künftigen Beziehungen aushandeln. Eine Verlängerungsoption um bis zu zwei Jahre, die noch bis Juli offensteht, lehnt der britische Premierminister Boris Johnson bislang vehement ab.

Die Schlüsselfrage sei, ob Grossbritannien mit der EU und dem europäischen Binnenmarkt auch das soziale und regulatorische Modell Europas verlassen werde, so Barnier. "Weil Grossbritannien keinen hochwertigen Zugang zu unserem Binnenmarkt erwarten kann, wenn es darauf besteht, uns durch staatliche Wirtschaftshilfe oder [niedrigere] Sozial- oder Umweltstandards Konkurrenz zu machen", sagte der Franzose.

Eine grosse Herausforderung, vor allem für britische Behörden, liege auch in der Umsetzung des Austrittsabkommens in Nordirland. Grossbritannien habe sich zu einem System der verstärkten Checks und Kontrollen für Waren bereit erklärt, die von Grossbritannien nach Nordirland kommen", so Barnier. Die EU werde sehr genau darüber wachen, dass diese Abmachungen eingehalten würden./cmy/DP/he

