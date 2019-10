Barnier zum Brexit-Streit: Einigung immer noch möglich (AF)

(Der 7. Absatz wurde aktualisiert, weil Michel Barnier den britischen Brexit-Minister Stephen Barclay nun doch nicht am Donnerstag, sondern am Freitag treffen will.) - Trotz der Zuspitzung im Brexit-Streit sieht die Europäische Union immer noch Chancen auf einen Kompromiss mit Grossbritannien - wenn auch sehr kleine. "Auch wenn es sehr schwierig ist, bleibt eine Einigung mit Grossbritannien noch möglich", sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Mittwoch im Europaparlament. Derzeit bahne sich allerdings kein Durchbruch an. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker erwartet in den nächsten Tagen mehr Klarheit.