Die Bezahlung und Buchung beim ÖV wie auch bei Sharing-Angebote, Pooling (Mobilität auf Abruf) und Taxidiensten sollen mit einer MaaS-App zusammengeführt werden, wie es weiter in der Absichtserklärung heisst. Sharing-Verkehrsmittel sollen durch ein Netz von sogenannten Microhubs an ÖV-Knotenpunkten und anderen geeigneten Orten in der Stadt und in angrenzenden Gemeinden zur Verfügung stehen. Zudem sollen Angebote für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber entworfen werden, um ein "autoarmes Wohnen" zu unterstützen.