Baselbieter Regierung legt EuroAirport-Eigentümerstrategie vor

Der Landrat hatte Mitte 2017 das Public Corporate Governance-Gesetz (PCGG) beschlossen und die Regierung im Dezember die Verordnung dazu. Für eine Rückweisung einer Eigentümerstrategie an die Regierung mit konkreten Aufträgen verlangt diese Rechtsgrundlage ein Zweidrittelmehr im Parlament.

Als erstes von acht Zielen zum EuroAirport nennt die Regierung in einer Mitteilung vom Donnerstag "Erhalt und Weiterentwicklung des gut funktionierenden Flughafens". Sie steht auch hinter dem Status des binationalen EuroAirport als Schweizer Landesflughafen. Berücksichtigt sehen will sie "die Interessen des Wirtschaftsstandortes und der Bevölkerung" des Landkantons.

LIMITE ÜBER 50 NACHTFLÜGE

Dahinter listet die Regierung in der Mitteilung auch Umweltziele auf. So wolle sie der Fluglärmbelastung zwischen 22 und 6 Uhr "gebührend Rechnung tragen". Im Anhang zur Strategie wird das konkretisiert als Nachtanteil unter 20% des Gesamtverkehrs.

Mit insgesamt 95'610 Starts und Landungen im 2017 läge diese regierungsrätliche Limite demnach bei 19'122 Bewegungen; das entspricht 52 Flügen aller Art jede Nacht. Die reale Zahl Nachtflüge 2017 steht nicht in der Verkehrsstatistik auf der EAP-Homepage; im Januar war eine Mehrbelastung zwischen 23 und 24 Uhr eingeräumt worden.

Die Wohnqualität wird im Weiteren bei den Regierungszielen mit Bezug auf das Risiko relativiert; nachts solle möglichst nur dünn besiedeltes Gebiet überflogen werden. CO2-Immissionen sollen ferner weniger stark zunehmen als die verkehrsseitige und wirtschaftliche Entwicklung.

KONFLIKT WIRTSCHAFT/UMWELT

Anders als Basel-Stadt ist der Landkanton nicht am Kapital des Flughafens beteiligt, eines öffentlich-rechtlichen Unternehmens nach internationalem Recht. Die Baselbieter Regierung will weiter "keine Mitfinanzierung". Sie pocht auf Selbständigkeit des Flughafens aus eigener Kraft, wozu ausreichend Gewinn, Cash-Flow und Eigenkapital nötig seien.

Insgesamt soll der Flughafen auch in Zukunft Wirtschaftsfaktor und "wichtige Arbeitsstätte bleiben", aber gleichzeitig soll der Verkehr "möglichst umweltverträglich" abgewickelt und die Wohnqualität in Flughafennähe "so wenig wie möglich" beeinträchtigt werden. Dieser Ziel-Konflikt solle "möglichst gering gehalten werden".

Mitte Januar hatten fünf Verbände aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz Massnahmen gegen die Zunahme des Fluglärms am EuroAirport gefordert. In einer Umweltcharta verlangten sie eine Nachtflugsperre von 23.00 bis 06.00 Uhr, eine Limite von 100'000 Flugbewegungen pro Jahr und die Abschaffung von Kurvenflügen bei Starts und Landungen.

HÖHERE NACHT-GEBÜHREN

Ein Regierungs-Subziel setzt der EuroAirport bald ein Stück weit um: Die zur umweltverträglichen Verkehrsabwicklung postulierten periodischen Anpassungen der lärmabhängigen Gebühren finden per April 2018 wieder für Nachtflüge statt, wie einer Regierungsantwort auf eine Resolution des Allschwiler Einwohnerrates zu entnehmen ist.

Konkret erhöhe dann der Flughafen die Zuschläge zwischen 22 und 23 Uhr um einen Viertel und zwischen 23 und 24 Uhr um die Hälfte. Grossraumflugzeuge über 200 Tonnen müssten zwischen 23 und 24 Uhr statt der Hälfte neu drei Viertel mehr als die Tages-Standardgebühr bezahlen, ab 2019 das Doppelte, schreibt die Regierung weiter.

mk

(AWP)