Basler Kantonalbank einigt sich im Steuerstreit mit den USA

(Zweite ausführliche Fassung, ergänzt um Informationen zu Martin Lack) - Nun hat sich auch die Basler Kantonalbank (BKB) mit den US-Behörden im seit Jahren hängigen Steuerstreit geeinigt. Das Geldhaus habe ein Abkommen zur Aussetzung der Strafverfolgung ("Deferred Prosecution Agreement") abgeschlossen und zahle dafür eine Busse von 60,4 Millionen Dollar an die US-Behörden, gab das US-Justizministerium (DoJ) am Dienstag in einem Communiqué bekannt.