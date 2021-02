Basler Kantonalbank vergibt Gastronomie-Gutscheine an PS-Inhaber

Die Abgabe der Geschenkkarten seien als Trostpflaster für die Baslerinnen und Basler, die gerne an der PS-Versammlung teilgenommen hätten, aber auch als Zeichen der Solidarität mit der Basler Gastronomie zu verstehen, teilte die BKB am Donnerstag mit. Die Karten im Wert von 100 Franken können in über 500 Bars und Restaurants im Kanton Basel-Stadt eingelöst werden.

Trotz der Corona-Krise sind die Geschäftsergebnisse der BKB mehr oder weniger stabil geblieben. Der Erfolg aus dem Zinsgeschäft blieb praktisch unverändert, Geschäftserfolg und Konzerngewinn waren nur leicht rückläufig. Das Jahr 2020 schliesst der BKB-Konzern, zu der auch die Bank Cler gehört, mit einem Konzerngewinn von 108,3 Millionen Franken ab. Damit bewegt sich das Ergebnis fast auf dem Niveau des Vorjahres, als der Gewinn 111,8 Millionen Franken betrug.

(AWP)