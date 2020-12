Basler Regierung wählt zwei neue Mitglieder in BKB-Bankrat

Die 1978 geborene Ters ist aktuell Professorin für Kreditrisiko und Finance an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Büttiker (Jahrgang 1969) ist derzeit selbständiger Rechtsanwalt und war vor zuvor bei mehreren Banken in Geschäftsleitungsfunktionen beschäftigt. Beide sind in Basel wohnhaft.

BKB-Präsident Adrian Bult und Vizepräsidentin Christine Hehli Hidber wurden vom Regierungsrat wiedergewählt. Die bisherigen Mitglieder Urs Berger, Jacqueline Henn Overbeck, Priscilla Leimgruber, Domenico Scala und Karoline Sutter Okomba wurden in ihrem Amt bestätigt.

