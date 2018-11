Bastos-Firma Quantum Global vermeldet günstiges Urteil von Zuger Obergericht

Die Entscheidung des Zuger Obergerichts folge dem früheren Urteil des englischen High Court im August dieses Jahres, das die unrechtmässige Auferlegung des Worldwide Freezing Order (WFO) kritisiert habe, heisst es in der Mitteilung von Quantum Global vom Mittwoch. Im Oktober habe der englische High Court eine Untersuchung des durch die unrechtmässige Verhängung der WFO verursachten Schadens angeordnet.

Trotz der Aufhebung des "Einfrierbefehls" in Grossbritannien und des jüngsten Entscheides in der Schweiz, hätten die mauritischen Behörden die Freezing Order des angolanischen Staatsfonds FSDEA gegen die Bankkonten von Quantum Global in diesem Land aufrechterhalten, heisst es weiter. Zudem seien die Betriebsgenehmigungen der Gruppe in Mauritius ausgesetzt.

Die Affäre Bastos und Quantum wurde durch die Veröffentlichung der Paradise-Papers im November 2017 losgetreten. Der Investor hatte unter der Regentschaft des Ex-Präsidenten José Filomeno dos Santos einen lukrativen Vermögensverwaltungsauftrag vom Staatsfonds erhalten. Dabei wurden Mittel auch in ein von Bastos persönlich betriebenes Hafenprojekt investiert.

Nach einem Regierungswechsel wird Bastos in Angola Veruntreuung und Geldwäsche vorgeworfen. Bastos sitzt seit Ende September in Untersuchungshaft. Nebst Angola hat auch der Inselstaat Mauritius Gelder von Quantum und Bastos mit Sperren belegt.

tp/kw

(AWP)