Bau des neuen EKZ-Kraftwerks in Dietikon startet noch im Februar

Bereits in dieser Woche startet die Baustelleneinrichtung, die rund zwei Wochen dauert. Anschliessend beginnen die eigentlichen Bauarbeiten, wobei für die Baugrube zuerst Spundwände in den Boden einvibriert werden, was zu erhöhten Lärmbeeinträchtigungen führen kann, wie die EKZ am Montag mitteilten.

Das Dotierkraftwerk, das im Rahmen der Konzessionserneuerung des Kraftwerks Dietikon gebaut wird, soll unmittelbar unterhalb des Wehrs auf der EKZ-Insel erstellt werden. Es führe dem Limmatabschnitt zwischen Wehr und Kanalmündung künftig mehr Wasser zu, ohne die Stromproduktion zu reduzieren.

Die EKZ, welche die Konzession für die Wasserkraftnutzung der Limmat in Dietikon für weitere 60 Jahre erhalten haben, investieren rund 37 Mio CHF in den Weiterbetrieb des Kraftwerks. Dabei werden neben dem neuen Dotierkraftwerk das bestehende Hauptkraftwerk im Kanal saniert und die alten Turbinen durch neue ersetzt.

Zudem soll die Limmat im Konzessionsgebiet renaturiert werden, und es werden Massnahmen für den Hochwasserschutz und zusätzliche Erholungsräume für die Bevölkerung erstellt - die Allmend Glanzenberg. Ausserdem gibt es eine neue Auf- und Abstiegshilfe für die Fische.

Die Sanierung des Hauptkraftwerks und die Uferrenaturierung starten im Mai. Geplant ist, dass die ökologischen Massnahmen und die Allmend Glanzenberg noch in diesem Jahr fertig werden. Der Neubau und die Sanierung sollen voraussichtlich bis Oktober 2019 dauern. Danach werden die zwei Kraftwerke erneuerbare Energie aus Wasserkraft für rund 4'500 Vierpersonenhaushalte produzieren - rund 18% mehr als vor der Sanierung.

(AWP)