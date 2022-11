Die Bauarbeiter prangern an, dass die Arbeitgeber die Arbeitszeiten zu stark flexibilisieren wollen. Dies würde zu langen Arbeitstagen im Sommer und einem hohen Grad an Untätigkeit in den Wintermonaten führen. "Das wäre eine Rückkehr in die Zeit der Saisonarbeiter, ein Schritt 50 Jahre zurück", sagte Unia-Sekretär José Sebastiao in Genf, wo nach Angaben der Gewerkschaften rund 2000 Bauarbeiter auf die Strasse gingen.