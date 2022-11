Zentrales Anliegen ihrer gesamten Politikerinnenkarriere sei darum die soziale Gerechtigkeit, sagte die ehemalige jurassische Regierungsrätin. Als Wegweiser diene ihr im weiteren die Diversität der Bevölkerung, deren Wichtigkeit sie auch in der Sozialarbeit gespürt habe. Das Schicksal von Menschen in prekären Lagen habe sie in die Politik gebracht.