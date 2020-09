BDA-Präsident Kramer gibt Amt ab - Dulger soll Nachfolger werden

In einem Schreiben an die Präsidiumsmitglieder der BDA erinnert Kramer laut "FAZ" an die Terminlage, nach der die Bildung der neuen Bundesregierung und die planmässige Wahl des BDA-Präsidenten im nächsten Jahr fast gleichzeitig stattfänden. Er wolle sein Amt daher vorzeitig übergeben, damit einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin genügend Zeit bleibe, sich einzuarbeiten und "aktiv an der Debatte über Schwerpunkte der neuen Legislaturperiode" mitzuwirken. Der Präsidiumssitzung am 30. September werde er vorschlagen, Rainer Dulger auf der Mitgliederversammlung im November wählen zu lassen.

Dulger führt seit 2012 Gesamtmetall, den Arbeitgeber-Dachverband der Metall- und Elektroindustrie mit vier Millionen Beschäftigten. Dazu zählen die Autoindustrie, der Maschinenbau, aber auch Eisengiessereien und Medizintechnikhersteller. Im Hauptberuf ist Dulger Geschäftsführender Gesellschafter der Prominent GmbH in Heidelberg, eines mittelständischen Herstellers von Dosier- und Spezialpumpen mit 2700 Beschäftigten./sl/DP/zb

(AWP)