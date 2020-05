Beamte in Brasilien im Kampf gegen Amazonas-Zerstörung entlassen

Der rechte Präsident Jair Bolsonaro ist dafür, indigene Gebiete für die wirtschaftliche Nutzung wie den Bergbau zu öffnen. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2019 hat er deshalb die Umweltbehörde wie etwa auch die Indigenen-Behörde Funai gezielt geschwächt, die Kontrollen sind weniger geworden. Zudem brachte er im Februar ein Gesetzesprojekt auf den Weg, um die Goldsuche in solchen Gegenden zu erlauben. Das "Instituto Socioambiental" gab am Donnerstag bekannt, dass die Abholzung in Indigenen Gebieten im Xingu-Becken, wo die entlassenen Beamten gegen Abholzung und Goldsuche im Einsatz gewesen waren, während der Regierung Bolsonaro enorm gestiegen ist./mfa/DP/jha

(AWP)