Behörde bereitet Branche auf Freigabe des Suezkanals vor

Ein Schiffsmakler in der ägyptischen Stadt Port Said am Nordende des Kanals sagte am Samstag, die Kanalbehörde Suez Canal Authority (SCA) habe Maklerbüros darüber informiert, dass sie sich auf die mögliche Einfahrt weiterer Schiffe in den Kanal vorbereiten könnten.

Ein weiterer Brancheninsider sagte, die SCA habe einen Plan skizziert, wie nach einer Bergung des querliegenden Frachters 133 Schiffe den Kanal rasch passieren könnten. Die Bergungsarbeiten an dem im Suezkanal festsitzenden Containerschiff kamen unterdessen schrittweise voran.

(AWP)