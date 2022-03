Behörden: Tote und Verletzte bei Beschuss von ukrainischer Grossstadt

Beim Beschuss der Grossstadt Kramatorsk im Gebiet Donezk in der Ostukraine sind den örtlichen Behörden zufolge zwei Menschen getötet und sechs verletzt worden. Pawlo Kyrylenko vom Koordinierungszentrum der Region machte die russische Armee für den Angriff verantwortlich. "Die Russen sind nicht in der Lage, einen fairen Krieg zwischen Armeen zu führen, also schiessen sie immer wieder Zivilisten nieder", teilte er am Freitag bei Telegram mit.