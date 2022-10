In Richtung Politik gerichtet betont Hotelleriesuisse, dass vorübergehende Betriebsschliessungen von Hotelbetrieben aufgrund der hohen Strompreise unbedingt verhindert werden müssen. "Denn die Hotellerie erfüllt als systemrelevanter Pfeiler der Tourismuswirtschaft wichtige Funktionen in der Schaffung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen für ganze Regionen", heisst es in der Umfrage. Ein entsprechendes Positionspapier wurde bereits vergangene Woche veröffentlicht.