Die grosse Kammer wiederum wird von einem Mann präsidiert: Der rätoromanischsprachige Bündner Martin Candinas wurde mit 181 von 188 gültigen Stimmen zum höchsten Schweizer gewählt. Rätoromanisch wird im Parlament im kommenden Jahr also öfters zu hören sein: Candinas pflegt als einer von bloss drei Rätoromanisch sprechenden Politikern in Bern seine Reden und Sitzungen oft mit einem Satz in der vierten Landessprache zu eröffnen. Dies tat er als Vizepräsident des Nationalrates und das möchte er auch in seinem Präsidialjahr tun.