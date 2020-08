Belarus: USA und EU verurteilen Gewalt gegen Demonstranten

Die USA, die EU, Grossbritannien und die Schweiz haben das gewaltsame Vorgehen der autoritären Staatsführung in Belarus (Weissrussland) gegen pro-demokratische Demonstranten scharf kritisiert. "Wir verurteilen den unverhältnismässigen Einsatz von Gewalt und fordern die belarussischen Behörden auf, die Gewalt und die Drohungen einzustellen, militärische Gewalt gegen die eigenen Bürger des Landes anzuwenden", teilten die Vertretungen der drei Länder und der EU in Minsk am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.