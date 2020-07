Die Beratungen der 27 EU-Staaten beim Gipfel in Brüssel sind am frühen Freitagabend für etwa zwei Stunden unterbrochen worden. In der Zeit wolle EU-Ratschef Charles Michel mit Teilnehmern in kleineren Formaten sprechen, teilte Michels Sprecher Barend Leyts auf Twitter mit. Beim Abendessen gegen 20.00 Uhr sollten die Gespräche dann in grosser Runde fortgesetzt werden.