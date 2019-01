Beratungen zur Aktienrechtsreform verzögern sich

Der Ständerat hatte in der Wintersession beschlossen, die Vorlage zur Überarbeitung an die Kommission zurückzuweisen. Diese will nun in einem ersten Schritt Anhörungen durchführen, und zwar im zweiten Quartal des laufenden Jahres, wie sie am Freitag mitteilte. Damit kommt das Geschäft nicht vor der Sommersession erneut in den Ständerat, möglicherweise auch später.

Der Nationalrat hatte die Vorlage angenommen. Im Ständerat war die Mehrheit dagegen unzufrieden - auch mit Änderungen, die seine Kommission angebracht hatte. Diese lehnte unter anderem Erleichterungen für die Gründung von Aktiengesellschaften ab.

Das Ziel der umfangreichen Reform ist eine Modernisierung des Aktienrechts. Daneben schlägt der Bundesrat Geschlechterrichtwerte für grosse börsenkotierte Unternehmen vor: Im Verwaltungsrat soll jedes Geschlecht zu mindestens 30 Prozent vertreten sein, in der Geschäftsleitung zu mindestens 20 Prozent. Unternehmen, die diese Werte nicht erreichen, müssten im Vergütungsbericht Massnahmen zur Verbesserung darlegen.

Die Vorlage enthält auch eine Regelung zur Bekämpfung der Korruption im Rohstoffsektor: Grosse börsenkotierte Unternehmen, die in der Rohstoffförderung tätig sind, sollen einen jährlichen Bericht über ihre Zahlungen an staatliche Stellen verfassen müssen. Schliesslich soll im Zuge der Revision die Abzocker-Initiative auf Gesetzesebene umgesetzt werden. Bisher sind die Regeln nur in einer Verordnung verankert.

