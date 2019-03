Bereinigung der Postauto-Affäre schmälert Gewinn der Post

Der Konzerngewinn der Post lag 2018 bei 405 Millionen Franken, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das sind 122 Millionen weniger als im Vorjahr. Insbesondere der Einbruch bei Postfinance trübte die Bilanz. Das Betriebsergebnis von Postfinance sackte von 549 auf 220 Millionen Franken ab. Der Ertrag sank um 372 Millionen auf rund 1,7 Milliarden Franken.

Bei Postauto ist zwar das Betriebsergebnis 2018 von Rückzahlungen geprägt. Unter dem Strich weist das Unternehmen deshalb einen Verlust von 58 Millionen Franken aus, das entspricht einem Rückgang von 77 Millionen Franken. Der Betriebsertrag konnte jedoch um 29 Millionen gesteigert werden. Dieser ergab sich aus einem Ausbau der Leistungen und damit erhöhten sich die Fahrgasteinnahmen.

Bei der Aufarbeitung der Postauto-Affäre habe die Post ihre Versprechen gehalten, sagte Schwaller am Donnerstag in Bern vor den Medien. Soweit es in der Verantwortlichkeit der Post liege, sei die Angelegenheit abgeschlossen. Noch am Laufen ist die strafrechtliche Aufarbeitung der Affäre.

Der Verwaltungsrat sei zufrieden, dass sich alle Unternehmensbereiche des Postkonzerns mit Ausnahme von Postfinance behauptet und gute Ergebnisse geliefert hätten, sagte Schwaller. Die Post sei auf Kurs der strategischen Ziele des Eigners, des Bundes. "Wir erfüllen diese Ziele", sagte er. Trotz sehr turbulenten Momenten habe die Post immer funktioniert.

Die Bereiche PostMail, Swiss Post Solutions und PostLogistics konnten ihr Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr alle steigern.

(AWP)