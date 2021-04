Bereits über 42'000 Fälle von mutierten Varianten

17'011 der insgesamt 42'626 Fälle von mutierten Varianten betrafen die britische Variante (B.1.1.7), 246 die südafrikanische (B.1.351) sowie 14 die brasilianische (P.1), wie das BAG am Montag bekannt gab. 25'355 Fälle konnten keiner Variante eindeutig zugewiesen werden.

Zudem war am Samstag der erste Fall der indischen Virusvariante gemeldet worden. Diese Variante mit der Bezeichnung B.1.617 ist in Indien stark vertreten und könnte laut BAG einen Teil des Schutzes, der durch Impfstoffe oder eine frühere Covid-19-Infektion besteht, umgehen. Das BAG hat am Montag ab 18.00 Uhr deshalb Indien auf die Risikoländer-Liste aufgenommen.

Zusätzlich sind auch Länder wie Ägypten, Argentinien, Katar sowie Mexiko auf der Liste aufgenommen worden. Diese Restriktionen gelten laut dem BAG für Einreisen in die Schweiz ab dem 3. Mai.

Zu keiner Sorge Anlass gibt dem BAG derzeit die sogenannte "Schweizer Variante", über die die italienische Nachrichtenagentur Ansa am vergangenen Freitag berichtet hatte. Sie wurde bei einem 57-jährigen Mann aus Turin entdeckt, der positiv auf diese Variante getestet worden sei.

Nach Auskunft des BAG trat diese Variante mit der Bezeichnung B.1.1.39 bereits im April 2020 auf und habe sich weder in der Schweiz noch anderswo etabliert. Da sie im Vergleich zur britischen Variante am Abnehmen sei, könne vermutet werden, dass sie nicht so ansteckend sei wie diese. Deshalb gebe es auch keinen Anlass, gegen diese Variante vorzugehen.

(AWP)