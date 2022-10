Dieser zeigt an konkreten Beispielen, wie sich attraktiver Wohnraum in den Berggebieten realisieren lässt. Wirtschaftsminister Guy Parmelin sagte am Montag bei der Vorstellung des Leitfadens im Alpinen Museum in Bern, die Berggebiete gehörten zur DNA der Schweiz. Sie müssten lebenswerte Lebens- und Wirtschaftsräume bleiben.