Die britische Energiebehörde Ofgem hat vor Gasengpässen im kommenden Winter gewarnt. Es gebe ein "signifikantes Risiko" für Engpässe und Grossbritannien könne möglicherweise eine Gasversorgungsnotlage bevorstehen, schrieb die Behörde in einem Brief, über den am Montag die "Times" berichtete.

03.10.2022 17:32