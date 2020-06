Bericht: Europäische Grossprojekte verzögern sich und werden teurer

Die wichtigsten Langstreckenrouten sollten bis 2030 fertig sein. Aufgrund der Verzögerungen sei dies allerdings nicht mehr möglich, hiess es in dem am Dienstag in Brüssel veröffentlichten Bericht der EU-Rechnungsprüfer. Die Arbeiten dauerten im Schnitt elf Jahre länger als zunächst geplant. Die Kosten für die Grossprojekte seien mit der Zeit um 17 Milliarden Euro - fast 50 Prozent - gestiegen.

Die Verzögerungen könnten laut Rechnungsprüfern weitreichende Folgen haben: So sei die Einhaltung der Planung "für die Verwirklichung der politischen Ziele der EU von entscheidender Bedeutung, indem sie Wachstum und Beschäftigung und die Bekämpfung des Klimawandels fördert", sagte Oskar Herics vom Europäischen Rechnungshof.

Grund für Bauverzögerungen sei vor allem die schlechte Koordinierung zwischen den Ländern. Grenzüberschreitende Projekte würden in den EU-Staaten verschieden priorisiert und vorangetrieben. Kritik formulierten die Rechnungsprüfer auch an der EU-Kommission. Diese müsse die Bauarbeiten stärker überwachen und die EU-Staaten besser beraten./mre/DP/eas

(AWP)