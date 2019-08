Bericht: Frankreich hält No-Deal-Brexit für wahrscheinliches Szenario

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwartet am Donnerstag den britischen Premierminister Boris Johnson in Paris. Johnson hat sich verpflichtet, Grossbritannien am 31. Oktober aus der EU zu führen - mit oder ohne Abkommen. In einem Brief an EU-Ratschef Donald Tusk hatte Johnson offiziell die Streichung der von der EU verlangten Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland gefordert. Anstelle dieses sogenannten Backstops stellte er andere "Verpflichtungen" Grossbritanniens in Aussicht. Was damit gemeint ist, liess er offen. Johnson wurde am Mittwochabend zu einem Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet./ari/DP/jsl

(AWP)