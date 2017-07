Bericht: Korruption kostet Kongo hohe Erträge aus dem Bergbau

Wegen Korruption und Ineffizienz hat die Regierung des Kongos einer Organisation zufolge zwischen 2013 und 2015 ein Fünftel der Einnahmen aus der Rohstoffgewinnung im Land verloren. Mehr als 750 Millionen Dollar (644 Millionen Euro) seien in diesem Zeitraum von Bergbauunternehmen in Form von Steuern und Abgaben gezahlt wurden, aber nicht in der Staatskasse angekommen, heisst es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Organisation Global Witness.