Bericht: Neue US-Ermittlung zu Deutscher Bank wegen Trump-Geschäften

Die Deutsche Bank steht wegen ihrer Geschäfte zu US-Präsident Donald Trump laut einem Zeitungsbericht im Fokus einer neuen Ermittlung. Die New Yorker Staatsanwaltschaft habe Dokumente angefordert und die Bank formal vorladen lassen, schrieb die "New York Times" am Dienstag unter Berufung auf eine eingeweihte Quelle.