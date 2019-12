Bericht ortet Koordinationsbedarf bei internationaler Berufsbildung

Im Auftrag des Parlaments musste der Bundesrat die Schaffung einer Taskforce prüfen. Die kleine Kammer hatte Ende 2017 ein entsprechendes Postulat von alt Ständerat Claude Hêche (SP/JU) angenommen.

Laut Hêche soll die Taskforce die Tätigkeiten von Bund, Kantonen, den Schulen oder Sozialpartnern vernetzen und koordinieren. Alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann hatte sich gegen das Postulat ausgesprochen: Die Koordinationsgruppe der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit nehme diese Aufgabe bereits wahr.

Diese Aussage wird durch den nun publizierten Bericht bekräftigt. Dieser kommt zum Schluss, dass die verschiedenen internationalen Tätigkeiten komplementär sind. Sie würden durch die bestehende interdepartementale Koordinationsgruppe aufeinander abgestimmt.

Eine neues beziehungsweise zusätzliches Steuerungsorgan ist nach Ansicht des Bundesrats weder nötig noch sinnvoll. Verbesserungsmöglichkeiten gebe es allerdings in der Kommunikation. In der Vergangenheit sei teilweise unklar gewesen, an wen sich Partnerländer, die sich für die Berufsbildung interessieren, in der Schweiz wenden sollten.

Der Bericht soll nun helfen, die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Bundesstellen zu klären und die Koordination weiter zu verbessern, wie der Bundesrat schreibt.

(AWP)