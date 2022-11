Der polnische Präsident Andrzej Duda geht bei dem tödlichen Einschlag einer Rakete nahe der Grenze zur Ukraine von einem einmaligen Vorfall aus und ruft dazu auf, Ruhe zu bewahren. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich der heutige Vorfall wiederholen werde, sagte Duda in der Nacht zum Mittwoch. "Wir haben im Moment keine schlüssigen Beweise dafür, wer diese Rakete abgefeuert hat ... es war höchstwahrscheinlich eine Rakete aus russischer Produktion", sagte Duda. Die Untersuchungen liefen. Zuvor hatte das polnische Aussenministerium den Einschlag einer Rakete aus russischer Produktion bestätigt. Diese sei um 15:40 Uhr (Ortszeit) in dem Dorf Przewodow niedergegangen, teilte das Ministerium mit. Duda erklärte weiter, dass Polen am Mittwoch um 10 Uhr (Ortszeit) an der Sitzung des Nordatlantikrats im Nato-Hauptquartier teilnehmen werde. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Botschafter die Aktivierung von Artikel 4 oder Konsultationen der Alliierten beantragen wird", sagte er. Artikel 4 sieht Beratungen vor, wenn ein Mitgliedsland sich bedroht sieht.