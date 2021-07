Die Zahl der unterernährten Menschen sei im vergangenen Jahr auf 768 Millionen gestiegen, hiess es in dem Bericht verschiedener UN-Organisationen wie das Welternährungsprogramm (WFP) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag. Damit würden rund 118 Millionen Menschen mehr Hunger leiden als noch 2019. In den fünf Jahren zuvor war die Zahl nahezu unverändert geblieben. "Die Pandemie zeigt die Schwächen unseres Ernährungssystems auf." Das gefährde Leben und Lebensgrundlagen weltweit. Es werde Jahre wenn nicht Jahrzehnte brauchen, um diese Entwicklung wieder umzukehren, sagte WFP-Chef Arif Husain.

Von den 768 Millionen unterernährten Menschen gebe es mit 418 Millionen die meisten in Asien, heisst es in dem Bericht weiter. 282 Millionen Menschen in Afrika hätten nicht genug zu essen und 60 Millionen in Lateinamerika und in der Karibik. "In einer Welt des Überflusses gibt es keine Entschuldigung, wenn Milliarden keinen Zugang zu einer gesunden Ernährung haben", sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er wolle das Thema auf einem weltweiten Ernährungs-Gipfel im September angehen.

(Reuters)